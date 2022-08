Rugby: a Biella il test match delle azzurre con la Francia del 9 settembre

Roma, 1 ago. – (Adnkronos) – Lo Stadio del Rugby di Biella sarà la sede di Italia-Francia, in programma venerdì 9 settembre con calcio d’inizio alle ore 18 – per la Nazionale femminile, il terzo Test Match estivo di avvicinamento alla Rugby World Cup 2021.

Sabato 3 settembre il primo dei due incontri con les Bleues, allo Stade des Arboras di Nizza (kick off ore 18), ad arricchimento del calendario internazionale delle Azzurre a poche settimane dalla partenza per la rassegna iridata, al via sabato 8 ottobre in Nuova Zelanda. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su Now; a breve, disponibili le informazioni sulla biglietteria.

Le due rappresentative si sono incontrate 24 volte, e in 19 occasioni la Francia è uscita dal campo vincitrice – nell’ultima sfida, il 27 marzo 2022 allo Stade des Alpes di Grenoble in occasione del Tiktok Women’s Six Nations, la squadra di casa ha chiuso l’incontro sul punteggio di 39-6.

Le avversarie occupano attualmente il terzo scalino del ranking mondiale, e nella Pool C della prossima Coppa del Mondo incontreranno Inghilterra, Sudafrica e Fiji; l’Italia si trova al sesto posto e nel proprio girone, B, incontrerà Canada, USA e Giappone.