Rugby: addio a Ennio Ponzi, ex nazionale azzurro e vincitore di 2 scudetti con L'Aquila

Rugby: addio a Ennio Ponzi, ex nazionale azzurro e vincitore di 2 scudetti co...

Rugby: addio a Ennio Ponzi, ex nazionale azzurro e vincitore di 2 scudetti co...

Rugby: addio a Ennio Ponzi, ex nazionale azzurro e vincitore di 2 scudetti co...

Roma, 27 mar. – (Adnkronos) – Il mondo del rugby italiano piange l'ex nazionale azzurro Ennio Ponzi, scomparso ieri a L'Aquila all'età di 72 anni. A dare il triste annuncio la Fir con una nota sul proprio sito ufficiale. "Ennio Ponzi, Azzurro n. 298, si è spento domenica 26 marzo a L’Aquila all’età di 72 anni e la Federazione Italiana Rugby partecipa al dolore della famiglia e del rugby aquilano per la scomparsa di uno degli artefici dei due scudetto biancoverdi del 1981 e 1982. Mediano d’apertura con 20 caps azzurri tra il 1973 ed il 1977, aveva realizzato nel corso della propria carriera internazionale 133 punti, ancor oggi il decimo miglior realizzatore all-time con la maglia dell’Italia. Bandiera de L’Aquila Rugby, aveva debuttato con il Club del capoluogo abruzzese a 18 anni rimanendo per quasi tutta la carriera con la società che lo aveva lanciato, per chiudere la carriera nel 1986 con la maglia della Rugby Roma ed oltre 1400 punti realizzati nel massimo campionato. Alla moglie Donatella ed al figlio Alessio vanno le condoglianze del Presidente Marzio Innocenti e di tutto il Consiglio Federale. In memoria di Ennio Ponzi il Presidente federale ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato su tutti i campi d’Italia nel fine settimana dell’1-2 aprile".