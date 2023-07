Rugby: Castellani nuovo allenatore di mischia delle Fiamme Oro

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Sarà Andrea Castellani, ex Azzurro e tre volte Campione d'Italia, l'allenatore della mischia delle Fiamme Oro. Lo afferma il club in una nota. "Il tecnico aquilano affiancherà l’head coach delle Fiamme, Gianluca Guidi, e l'assistant...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Sarà Andrea Castellani, ex Azzurro e tre volte Campione d'Italia, l'allenatore della mischia delle Fiamme Oro. Lo afferma il club in una nota. "Il tecnico aquilano affiancherà l’head coach delle Fiamme, Gianluca Guidi, e l'assistant coach, Daniele Forcucci, con il compito di allenare il pack del XV della Polizia di Stato".

"Con grande piacere accogliamo Andrea Castellani nella famiglia Cremisi – ha dichiarato il Vicepresidente Tommaso Niglio – Personalmente ne ho apprezzato le qualità come compagno di squadra e anche da avversario. Posso dire che oltre la competenza indiscussa, Andrea porterà tanto entusiasmo e abitudine a vincere, visto il suo curriculum da giocatore. Per le nostre prime linee è un’opportunità: sono certo che la coglieranno e che ne vedremo delle belle durante il campionato. Con Guidi, Castellani e Forcucci abbiamo uno staff di assoluto livello, e soprattutto interamente italiano. Senza nasconderci, abbiamo tutte le carte in regola per aspirare a fregiarci di quel titolo che da troppo tempo manca al nostro club".

"Sono felice di approdare in un club prestigioso come le Fiamme Oro e voglio ringraziare il Presidente, Francesco Montini, e Tommaso Niglio per avermi dato questa opportunità – ha detto Andrea Castellani – Qui ritrovo tanti amici con cui in passato ho condiviso il campo e sono convinto che insieme riusciremo a portare questa squadra nel posto che le compete, grazie anche ad un allenatore del calibro di Gianluca Guidi con il quale condividiamo la visione di questo sport. È mia opinione che le Fiamme debbano essere il punto di riferimento del rugby nel Centro-Sud e io mi impegnerò nel perseguire anche questo scopo".