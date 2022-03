Rugby: Crowley, 'con la Scozia lati positivi in attacco, un po' delusi in difesa'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Siamo un po' delusi per la difesa, nella ultime partite avevamo difeso bene, abbiamo mancato qualche placcaggio. E' un'area su cui dovremo lavorare ma in altre siamo andati meglio. Bisogna azzeccare la combinazione attacco e difesa, e questa non ci ha soddisfatto soprattutto nel primo tempo.

Nel secondo ci hanno un po' soffocati ma poi siamo riusciti a risollevarci. Ci sono comunque tanti aspetti positivi, anche giocatori giovani hanno preso decisioni importanti. E' bello quello che abbiamo visto nel gioco in questa partita anche in una prospettiva di attacco. Spero ci dia sicurezza in noi stessi e ci possa aiutare nelle partita successiva e poi per le altre sfide". Lo ha detto il ct azzurro dell'Italrugby Kieran Crowley in conferenza stampa dopo il ko con la Scozia 33-22 nella quarta sfida del Sei Nazioni.

"Ci sono state delle cose che non sono andate a nostro favore ma è la natura del gioco. Per l'attacco direi che ci sono stati tanti lati positivi, negli ultimi 20 minuti ma anche nel primo tempo. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dominato in alcune aree del campo", ha aggiunto il coach azzurro che sulla prestazione di Capuozzo ha poi sottolineato come abbia "giocato benissimo. Per me è stato bello vedere che ha segnato due mete ma ha fatto un placcaggio mancato, ha fatto un paio di errori ma si è ripreso, ha mostrato resilienza e mi fa pensare che è un giocatore molto promettente.

Sono contento di come ha reagito e si è rimesso in piedi facendo due belle mete. E' questo che si chiede ad un giocatore nel suo ruolo. Sono molto soddisfatto e aggiunge un po' di pressione per la settimana prossima. Lui ha giocato molto bene e sono molto soddisfatto", ha concluso Crowley.