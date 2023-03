Rugby: Crowley, 'Galles ha vinto con merito ma alcune decisioni arbitrali hanno inciso'

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – “Non c’è stata mancanza di attenzione o una preparazione inadeguata al match, questo lo escludo categoricamente. Indubbiamente abbiamo avuto problemi nell’accuratezza delle nostre esecuzioni, e l’approccio alla parte iniziale della gara continua a non funzionare come dovrebbe”. Così il ct dell'Italrugby Kieran Crowley, dopo il ko con il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni.

“Rispetto alla direzione della partita, sinceramente non capisco come l’arbitro abbia potuto darci 17 calci contro, né che metro abbia adottato nelle valutazioni sulle mete di punizione -aggiunge Crowley-. Sia chiaro, faccio i più grandi complimenti al Galles, che ha vinto meritatamente, ma resta il fatto che alcune decisioni arbitrali hanno pesato sull’andamento della partita. Rispetto all’assenza di Capuozzo, chiaro un giocatore con le sue caratteristiche può sempre fare la differenza, e forse con lui un paio di azioni in attacco avrebbero potuto avere esito diverso, ma naturalmente non esiste la prova contraria. Permettetemi di ringraziare il pubblico per il supporto di oggi, è stato fantastico, anche nei momenti più duri per noi”.