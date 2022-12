Rugby: denuncia Traorè, le scuse di tutti i compagni squadra**

Roma, 21 dic.

(Adnkronos) – Oggi pomeriggio, presso il centro sportivo “La Ghirada”, l’intero gruppo squadra della Benetton Rugby è stato convocato in seguito a quanto accaduto nei confronti del proprio giocatore Cherif Traore. La riunione aperta dalle parole del Presidente Amerino Zatta e del Direttore Generale Antonio Pavanello, i quali hanno ribadito a tutti i presenti la ferma posizione di condanna da parte della società verso ogni forma di espressione di razzismo e forma di discriminazione, è poi proseguita con le scuse rivolte da tutti i giocatori biancoverdi verso il proprio compagno di squadra.

Alle parole di Traore hanno fatto seguito quelle “Quanto accaduto nei confronti di Cherif non rispecchia in nessun modo la nostra identità ed i valori che da anni la famiglia Benetton in primis porta avanti. Sono contento che Cherif abbia accettato le scuse capendo l’assurda stupidità compiuta da un proprio compagna di squadra. Sono certo che ciò rafforzerà il senso di coesione all’interno del gruppo e che un tale gesto non troverà mai più terreno fertile all’interno della nostra famiglia”, ha detto il Presidente biancoverde Amerino Zatta.