Rugby: Dominguez, 'l'Italia può battere gli All Blacks'

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – "Questi All Blacks si possono battere. Gli azzurri hanno la fiducia alle stelle, non potevamo essere nella posizione migliore. Forse manchiamo un po' di esperienza, ma siamo giovani e già con alcune vittorie importanti alle spalle. Dobbiamo crederci". Così l'ex capitano dell'Italrugby Diego Dominguez alla vigilia del match valido per la Coppa del Mondo tra gli azzurri e gli All Blacks.