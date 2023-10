Rugby: Fir, dt Pacini ricevuto dal console italiano a Città del Capo

Città del Capo, 19 ott. -(Adnkronos) – Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello della Federugby (Fir), Daniele Pacini, è stato ricevuto stamattina dal Console italiano a Città del Capo, Giulio Mignacca. “Da parte del Consolato d’Italia arrivi alla Nazionale Femminile di Rugby il migliore augurio per il prosieguo del suo cammino nel WXV, a cominciare dalla prossima sfida con il Sudafrica", ha detto Mignacca. “Ringraziamo per l’accoglienza il Console e il suo staff. In un paese complesso e grande come il Sudafrica è viva e numerosa la comunità italiana, per questo siamo contenti di aver ricevuto la testimonianza dell’affetto e dell’interesse dei rappresentanti diplomatici italiani sul territorio”, ha commentato Pacini.