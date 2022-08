Rugby: Fir, rescisso il contratto con Franco Smith

Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – Franco Smith ha rescisso il contratto con la Federazione italiana rugby. A renderlo noto la stessa Fir con un comunicato sul sito ufficiale. "La Federazione Italiana Rugby informa che è stato consensualmente rescisso il contratto con Franco Smith.

Il tecnico sudafricano ha ricoperto a partire dal mese di maggio 2021 il ruolo di responsabile dell’Alto Livello federale, dopo aver guidato la Squadra Nazionale Maggiore Maschile come capo allenatore nei Guinness Sei Nazioni 2020 e 2021 e nell’Autumn Nations Cup 2020".

"Fir ha acconsentito a liberare Franco Smith da ogni vincolo con effetto immediato, in pieno accordo con la Scottish Rugby Union, assecondando la volontà più volte manifestato da Smith di tornare a ricoprire un incarico tecnico ed in un più ampio quadro di collaborazione tra le due Federazioni.

Il Presidente federale, il Consiglio e tutta l’Area Tecnica di FIR ringraziano Franco per il prezioso lavoro svolto nei ruoli ricoperti, per la professionalità e la passione dimostrate e per aver attivamente contributo alla crescita del rugby italiano d’élite e gli augurano i migliori successi per le future sfide che lo attendono", conclude la nota della Federugby. Smith andrà ad allenare i Glasgow Warriors, club scozzese che milita nello United Rugby Championship di cui fanno parte anche Benetton Rugby e Zebre.