Rugby: incontro a Treviso tra Fir, Zebre Parma e Benetton

– (Adnkronos) – Le figure apicali di Fir, Zebre Parma e Benetton Rugby si sono incontrate a Treviso, in vista dei due derby italiani di United Rugby Championship in calendario sabato 24 e 31 dicembre e della stagione internazionale 2023, per un momento di analisi e confronto orientato all’ottimizzazione dei processi e all’allineamento degli obiettivi comuni. Alla riunione hanno partecipato i vertici della governance federale e quelli operativi delle due Franchigie, unitamente alle principali figure responsabili dei rispettivi settori tecnici, medici e logistico-organizzativi.

Rimane inalterata la visione comune che vede le due Franchigie e la loro competitività quale cardine per proseguire nel percorso evolutivo della Squadra Nazionale Maschile, driver primario di sviluppo sostenibile del movimento nazionale d’Alto Livello.

Da tale visione condivisa derivano le azioni poste in essere sinergicamente tra Fir e le proprie Franchigie di United Rugby Championship, per garantire non solo l’evoluzione della Squadra Nazionale Maschile ma anche il raggiungimento degli obiettivi specifici che Zebre Parma e Benetton Rugby perseguono a livello sportivo, gestionale e commerciale, per una crescita sistemica del rugby italiano d’elite.

Sul fronte della gestione sportiva, al cuore del percorso di collaborazione tra la Federazione, Zebre Parma e Benetton, sono stati individuati durante l’incontro ulteriori processi funzionali ad un più efficace utilizzo degli atleti internazionali italiani in forza alle Franchigie.

In particolare, è stato definito che – ad esclusione dei periodi concomitanti con finestre internazionali World Rugby – Zebre Parma e Benetton Rugby non possano inserire a lista gara più di sette atleti non eleggibili per la Squadra Nazionale Maschile, con particolare attenzione a garantire un bilanciamento adeguato nelle rose delle due Franchigie tra atleti eleggibili e non eleggibili in ruoli strategici per la Squadra Nazionale.

E’ stato inoltre convenuto, per le Stagioni Sportive a partire dal 2023/24 e sempre nel rispetto della competitività e degli obiettivi specifici delle due Franchigie, di lavorare di concerto per garantire ad ogni atleta il miglior percorso di sviluppo ed il miglior minutaggio possibile, attraverso una ripartizione dei giocatori provenienti dal percorso tecnico federale ed in forza alle due Accademie U20/U23 pienamente rispondente alle effettive necessità delle due Franchigie e dell’Alto Livello nazionale.