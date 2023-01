Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Noi ci poniamo sempre degli obiettivi, ti portano a dare il massimo, a spronarti. In questo Sei Nazioni vogliamo innanzitutto entrare realmente nel torneo, entrando in ogni partita per vincere e con la possibilità di vincere. Vogliamo grande competitivit&ag...

Milano, 26 gen.

(Adnkronos) – "Noi ci poniamo sempre degli obiettivi, ti portano a dare il massimo, a spronarti. In questo Sei Nazioni vogliamo innanzitutto entrare realmente nel torneo, entrando in ogni partita per vincere e con la possibilità di vincere. Vogliamo grande competitività e regalare momenti come quello di Cardiff. Mi aspetto due vittorie". Lo ha detto Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby, durante la presentazione del torneo nella sede di Sky.