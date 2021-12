Rugby: Italdonne, Rigoni inserita nel dream team mondiale 2021

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Beatrice Rigoni, centro della Nazionale Italiana Femminile di Rugby, è stata inserita nel Dream Team 2021 di World Rugby. Beatrice -classe 1995 e 49 caps in Nazionale- è la prima italiana a ricevere la nomination nei World Rugby Awards, la cerimonia annuale dove la Federazione Internazionale assegna i premi ai protagonisti del mondo della palla ovale che si sono particolarmente distinti durante l’anno.

Il prestigioso riconoscimento da parte del massimo organo di governo della palla ovale arriva a conclusione di un anno importante per il rugby femminile che ha vissuto il suo momento più alto con la qualificazione dell’Italdonne alla Rugby World Cup, in calendario in Nuova Zelanda nell’autunno 2022, dopo aver vinto il Torneo di Qualificazione giocato allo Stadio Lanfranchi di Parma lo scorso settembre 2021 con Scozia, Irlanda e Spagna.

Dopo aver partecipato alla Rugby World Cup 2017 in Irlanda, Beatrice Rigoni è diventata uno dei pilastri della squadra guidata da Andrea Di Giandomenico scendendo in campo dal primo minuto nelle ultime diciassette gare disputate.

In maglia Azzurra ha collezionato 73 punti segnando 12 mete, due delle quali decisive nella vittoria contro la Scozia per 41-20 a Glasgow nel Women’s Six Nations 2021.

Nel XV ideale scelto da World Rugby – che evidenzia la crescita dell’Emisfero Nord – quasi tutte le atlete giocano nel Women’s Six Nations ad eccezione del centro neozelandese Fluhler e della terza linea canadese Paquin. Questo il Dream Team scelto da World Rugby: 15 Jasmine Joyce (Galles), 14 Caroline Boujard (Francia), 13 Stacey Fluhler (Nuova Zelanda), 12 Beatrice Rigoni (Italia), 11 Abby Dow (Inghilterra), 10 Caroline Drouin (Francia), 9 Laure Sansus (Francia), 8 Poppy Cleall (Inghilterra), 7 Karen Paquin (Canada), 6 Zoe Aldcroft (Inghilterra), 5 Abbie Ward (Inghilterra), 4 Safi N’Diaye (Francia), 3 Sarah Bern (Inghilterra), 2 Agathe Sochat (Francia), 1 Annaelle Deshayes (Francia).