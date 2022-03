Rugby: Italrugby verso il Galles, Lamaro 'affrontiamo squadra esperta e fisica'

Cardiff, 18 mar. – (Adnkronos) – Un sole caldo e una giornata tipicamente primaverile ha accolto la Nazionale Italiana Rugby Maschile al Principality Stadium di Cardiff che domani ospiterà il quinto ed ultimo match degli Azzurri al Guinness Sei Nazioni 2022. L’Italia alle 15.15 (italiane) affronterà il Galles, padrone di casa e Campione in carica, con diretta prevista su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 con collegamento a partire dalle 14.30.

“Rispetto al match dello scorso anno siamo due squadre diverse. Sicuramente il Galles può contare su tanta esperienza: i traguardi che raggiungeranno Wyn Jones e Biggar ne sono un chiaro esempio. Forse in questo torneo – ha dichiarato Michele Lamaro nella conferenza stampa pre-partita – hanno raccolto meno rispetto a quello che meritavano: in tutte le partite sono rimasti sempre attaccati al risultato fino alla fine”

“Affronteremo un nuovo, importante, match.

Sarà una nuova opportunità per noi che vogliamo provare a cogliere -ha sottolineato il capitano azzurro-. Questo Sei Nazioni ci ha lasciato un po’ di esperienza in più e un gruppo unito. Abbiamo iniziato un percorso ben preciso. Siamo cresciuti in alcune fasi del gioco e in altre ancora dobbiamo mostrare progressi. Contro la Scozia non siamo stati pienamente soddisfatti del lavoro difensivo: abbiamo commesso qualche errore individuale di troppo.

Questo aspetto rimane un focus molto importante contro una squadra molto fisica come il Galles”.