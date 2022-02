Rugby: Lamaro, 'frustrante giocare in 13 ma orgogliosi di quanto messo in campo'

Dublino, 27 feb. (Adnkronos) – "Chiaramente era una situazione un po' difficile una volta rimasti in 13. era complicato sapere cosa dire ai ragazzi. Abbiamo continuato a fare le nostre cose, non ci si poteva fare niente se non adattarci al meglio che potevamo, guadagnare quello che potevamo e difendere al meglio.

Qualcosa però devi lasciare, se loro riescono a giocare e bene e prendere lo spazio è difficile". Lo ha detto il capitano azzurro Michele Lamaro nelle conferenza stampa dopo il ko con l'Irlanda. Sull'espulsione di Faiva, Lamaro si limita a dire che "l'arbitro ha preso la sua decisione e la rispetto".

L'Italia vista l'inferiorità numerica ha messo tutto quello che aveva in campo. "Dire che non c'è frustrazione è esagerato. Siamo sia frustrati che orgogliosi di quello che abbiamo dimostrato oggi e di quanto abbiamo messo in campo.

Ai ragazzi non potevo chiedere di più, hanno dato tutto quello che avevano. E' motivo di orgoglio quello che abbiamo fatto vedere a loro ma è frustrante dover affrontare una partita in 13", ha aggiunto Lamaro.