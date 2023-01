Rugby: Nazionale, 34 azzurri convocati per il raduno di Verona

Verona, 10 gen. - (Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il raduno di Verona – dal 22 al 27 gennaio – in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2023. Trentaquattro i giocatori convoc...

Verona, 10 gen.

– (Adnkronos) – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il raduno di Verona – dal 22 al 27 gennaio – in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2023. Trentaquattro i giocatori convocati – tra cui quattro esordienti – che raggiungeranno il capoluogo scaligero per il primo raduno del 2023. In prima linea – insieme ai rientranti Riccioni e Zani – prima convocazione assoluta in Nazionale Maggiore per Mirco Spagnolo, unico giocatore in rosa proveniente da un club del Peroni Top10.

Tra gli esordienti – insieme al pilone del Petrarca – presenti anche Nocera, Rizzoli e Manfredi che in passato hanno già lavorato con lo staff tecnico della Nazionale Maggiore.

In seconda linea rientra Zambonin dopo il Tour Estivo 2022, mentre si rivede Jake Polledri in terza linea che aveva partecipato – per una breve parte – al raduno di Verona lo scorso ottobre in preparazione alle Autumn Nations Series. Tra i trequarti convocazione per Fusco – assente per infortunio a novembre – Da Re, che ha esordito contro il Portogallo a giugno, e Minozzi che torna nel gruppo Azzurro dopo aver fatto parte della rosa delle Autumn Nations Series nel 2021 nelle prime tre partite sotto la gestione Crowley.

“Non vediamo l'ora di scendere in campo nel Sei Nazioni. Nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente per sviluppare un'identità come squadra e guadagnarci rispetto e credibilità. Abbiamo alcuni nuovi giocatori e altri di ritorno e questo torneo offrirò a tutti noi l'opportunità di continuare a costruire su quelle fondamenta che abbiamo creato” ha dichiarato Kieran Crowley. Sabato 28 gennaio saranno ufficializzate le convocazioni dell’Italia verso i primi due impegni del Guinness Sei Nazioni 2023 in calendario rispettivamente domenica 5 febbraio alle 16 contro i Campioni in carica della Francia allo Stadio Olimpico di Roma e domenica 12 febbraio a Twickenham alle 15 locali (16 italiane).

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.