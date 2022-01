Rugby: Nazionale, convocato Capuozzo per il raduno di Verona

Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Italiana di Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato Ange Capuozzo per il raduno di Verona in preparazione delle prime due partite dell’Italia al Guinness Sei Nazioni 2022 in programma rispettivamente contro la Francia allo Stade de France di Parigi domenica 6 febbraio alle 16 e contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 febbraio alle 16.

L’estremo, classe ’99 in forza al Grenoble e protagonista in campo con la maglia dell’Italia A nel match vinto contro la Spagna a ottobre, si unirà al gruppo azzurro nella giornata di sabato 29 gennaio per proseguire la preparazione insieme ai compagni di squadra in Nazionale.