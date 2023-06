Rugby: Nazionale, i convocati per il secondo raduno in vista della Coppa del mondo

Roma, 13 giu. - (Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il secondo raduno in calendario a Pergine Valsugana – dal 18 al 24 giugno – in preparazione della Rugby World Cup 2023. Dopo il...

Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il secondo raduno in calendario a Pergine Valsugana – dal 18 al 24 giugno – in preparazione della Rugby World Cup 2023. Dopo il primo raduno nel comune in provincia di Trento – e la finestra di attività presso le franchigie federali con la supervisione dello staff Azzurro attualmente in corso – l’Italia tornerà in Trentino con un gruppo di giocatori più ampio rispetto alla prima convocazione per poi ritrovarsi al completo, dopo una nuova finestra di lavoro presso i club, a partire dal 7 luglio per il terzo ed ultimo raduno in Trentino prima di iniziare i Test Match estivi pre-mondiale.

Questa la lista degli atleti selezionati per il secondo di Pergine Valsugana. Piloni: Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap); Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente); Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps); Danilo FISCHETTI (London Irish, 30 caps); Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente); Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps). Tallonatori: Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps); Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap); Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps). Seconde Linee: Edoardo IACHIZZI (Vannes, 5 caps); Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps); David SISI (Zebre Parma, 27 caps); Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps).

Terze Linee: Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps); Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap); Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps); Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps). Mediani di Mischia: Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps). Mediani di Apertura: Tommaso ALLAN (Harlequins, 71 caps); Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap). Centri: Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps); Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap); Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps); Luca MORISI (London Irish, 44 caps). Ali/Estremi: Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps); Federico MORI (Bordeaux, 12 caps).