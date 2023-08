Rugby: Nazionale, inizia il raduno degli azzurri a Padova, sabato ultimo test prima dei mondiali

Padova, 21 ago. - (Adnkronos) - Primo giorno di lavoro a Padova per la Nazionale Italiana Rugby Maschile che inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il quarto ed ultimo Test Match estivo pre-mondiale in calendario contro il Giappone sabato 26 agosto alle 18.30 allo Stadio Monigo di Tre...

Padova, 21 ago. – (Adnkronos) – Primo giorno di lavoro a Padova per la Nazionale Italiana Rugby Maschile che inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il quarto ed ultimo Test Match estivo pre-mondiale in calendario contro il Giappone sabato 26 agosto alle 18.30 allo Stadio Monigo di Treviso, seconda partita casalinga valida per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Mattinata dedicata al recupero fisico con alcuni giocatori che hanno svolto lavoro in piscina. Nella prima parte del pomeriggio riunione con focus puntato sul prossimo avversario degli Azzurri, mentre a seguire tutto il gruppo si sposterà presso l’impianto 'Memo Geremia' per la prima seduta di allenamento a Padova.

“E’ stata un emozione grandissima giocare insieme a mio fratello Paolo dal primo minuto. Segnare una meta che poi lui ha trasformato – ha dichiarato Alessandro Garbisi nell’incontro stampa odierno – è stata la ciliegina sulla torta: è una giornata che ricorderò per sempre. Tutte queste partite sono importanti: fanno parte della preparazione al Mondiale e le affrontiamo pensando solo al prossimo avversario. Settimana scorsa Romania, da oggi penseremo solo al Giappone. Ovviamente l’obiettivo è arrivare pronti al Mondiale, ma quando lavoriamo in settimana cerchiamo comunque di ragionare partita per partita". Nella giornata di domani, alle 12, sarà ufficializzata la lista dei giocatori convocati per la Rugby World Cup 2023 in programma in Francia a partire dall’8 settembre.