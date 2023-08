Rugby: Nazionale, iniziato il raduno a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto, 13 ago. – (Adnkronos) – Iniziato a San Benedetto del Tronto il raduno della Nazionale Italiana Rugby Maschile in preparazione del match contro la Romania, terzo appuntamento estivo degli Azzurri e prima delle due partite casalinghe valide per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series. Il match, in programma sabato 19 agosto alle 18.30 allo Stadio Riviera delle Palme, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. A partire da domani, lunedì 14 agosto, gli azzurri inizieranno la marcia di avvicinamento verso la prima delle due partite casalinghe con allenamenti programmati presso il campo da Rugby Nelson Mandela. Nel tardo pomeriggio del 14 agosto, a partire dalle 19, l’Italrugby avrà un primo momento di incontro con i tifosi con la città di San Benedetto del Tronto pronta a dare il benvenuto agli Azzurri presso piazza Giorgini all’interno del SanBeach Street Food Festival. Martedì 15 agosto, a partire dalle 11, presso il campo da Rugby Nelson Mandela – casa dell’UR San Benedetto – è in calendario un allenamento aperto con la classica seduta di selfie e autografi con i tifosi che avranno l’opportunità di incontrare i giocatori al termine della seduta di lavoro. Giovedì 17 agosto sarà annunciata la formazione che affronterà la Romania, mentre venerdì 18 al termine del Captain’s Run è in calendario presso lo Stadio Riviera delle Palme la conferenza stampa del capitano dell’Italia alla vigilia del match.