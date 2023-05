Rugby: Nazionale Under 20, terzo mini raduno a Parma in vista del mondiale

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Under 20 ha programmato dal 16 al 18 maggio il terzo mini-raduno di monitoraggio in vista del World Rugby U20 Championship 2023, a calendario dal 24 giugno al 14 luglio in Sudafrica. Ad ospitare il gruppo azzurro nuovamente la Cittadella del Rugby di Parma, per il consolidato programma intensivo che vedrà il c.t. Massimo Brunello ed i suoi collaboratori proseguire nel lavoro di valutazione dei ragazzi in vista della scrematura definitiva e della successiva partenza per la rassegna iridata.

Di seguito la lista dei convocati (Parma, 16-18 maggio 2023): AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby), BATTARA Sebastiano (2003 – Mogliano Veneto Rugby), BERLESE Carlos (2003 – Ruggers Tarvisium), BERNARDINELLO Matteo (2003 – Petrarca Rugby), BINI Francesco (2004, Florentia Rugby), BOTTURI Jacopo (2004 – Rugby Calvisano), BOZZO Nicola (2004, US A. Perpignan), BOZZONI Filippo (2003, Rugby Calvisano), BRISIGHELLA Simone (2004, Rugby Viadana 1970), CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Paese), CORDÌ Valerio (2004 – S.S. Lazio 1927), D’ALESSANDRO Olmo (2004 – Rugby Casale), DOUGLAS Matthias Leon (2003, Mogliano Veneto Rugby), ELETTRI Lorenzo (2004 – Rugby Rovigo Delta), FERREIRA Murray (2003 – Accademia FIR Benetton U22), GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris), GESI Alessandro (2003, Livorno Rugby), HENDERSON Bradley Ross (2003 – Rugby Parma FC 1931), LAVORENTI Filippo (2003 – CUS Torino), MEY François Carlo (2003 – ASM Clermont Auvergne), MIRENZI Samuele (2004 – VII Rugby Torino), PASSARELLA Dewi (2003, Benetton Rugby), PONTARINI Enrico (2003 – Rugby Casale), RUARO Fabio (2003 – Rugby Parma F.C. 1931), SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Herault Rugby), SICILIANO Valerio (2004, U.R. Capitolina), TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC), TANI Emanuele (2003, U.R. Capitolina), TURRISI Pietro (2003 – Racing Club Paris).