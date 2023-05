Rugby: Peroni Top10, Montemauri Mvp della stagione 2022/2023

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – E’ Giovanni Montemauri l’Mvp dell’edizione 2022/23 del Campionato Italiano Peroni Top10. Trequarti in forza al FEMI-CZ Rovigo – top scorer della Regular Season con 207 punti segnati – nell’albo d’oro dei migliori giocatori del massimo campionato italiano succede a Simone Gesi, compagno di squadra in alcuni raduni della Nazionale Maggiore Maschile che ha vinto il premio con il Colorno e che nella stagione attuale, con le Zebre Parma, è stato inserito nel XV ideale dell’URC. Secondo giocatore in forza al club veneto a vincere il premio di MVP – dopo Matteo Ferro, attuale capitano dei Bersaglieri, che ha ricevuto il riconoscimento nel 2014 – Montemauri durante la stagione corrente ha avuto modo di mettersi in mostra con l’Italia A nel match vinto contro la Romania 64-3 a gennaio 2023 guadagnandosi la convocazione con la Nazionale Maggiore Maschile, senza scendere in campo, durante lo scorso Guinness Sei Nazioni 2023.

Nato a Roma il 24 ottobre del 2000, mediano di apertura ma che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di estremo, Formatosi nelle fila della Primavera Rugby, Montemauri si è trasferito a Rovigo dopo essersi messo in mostra nel Peroni Top10 con la maglia della Lazio che ha indossato dopo l’esperienza in Francia con la squadra Espoir dello Stade Francais. Grazie alle sue qualità nel gioco al piede e alla precisione sui calci piazzati è stato uno dei protagonisti della stagione riuscendo ad aggiudicarsi il riconoscimento. Il premio per l’Mvp del Campionato Italiano Peroni Top10 viene assegnato tramite un sondaggio presso tutti gli appassionati, chiamati a votare sull’app ufficiale della Federazione Italiana Rugby tra una rosa di candidati identificata dai commentatori tv del Peroni Top10.

“Sono molto contento di ricevere questo premio che corona una bella stagione: è il frutto di tanto lavoro, impegno e dedizione. È un segnale che sto lavorando nella direzione giusta e una spinta in più per continuare a far meglio. Ci tengo a ringraziare la società del Rovigo, i miei compagni e la mia famiglia che mi hanno supportato: senza loro sarebbe stato difficile poter raggiungere questo obiettivo. Ora sono concentrato e determinato nel cercare di chiudere al meglio la stagione provando a raggiungere il traguardo più importante per noi e per tutto il club”, ha dichiarato il trequarti dei Bersaglieri. Montemauri si è aggiudicato il primo posto con il 58% delle preferenze superando Scott Lyle – in forza al Petrarca che affronterà nella finale Scudetto – che con il 25% si è classificato al secondo posto. Terza posizione per Carlo Canna, mediano di apertura delle Fiamme Oro con 53 caps in maglia Azzurra, che si posiziona sul gradino più basso del podio con il 17% dei voti.