Rugby: Peroni Top10, vittorie per Rovigo, Valorugby e Colorno

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – A due giornate dalla fine della stagione regolare il Peroni Top 10 torna in mano di una Femi-CZ Rovigo implacabile nel fortino di casa: al Battaglini sono quasi 70 i punti rifilati agli universitari del CUS Torino, con dieci mete mandate a referto per la riconquista della leadership solitaria davanti al Petrarca Rugby ora staccato di tre lunghezze.

Non ha tremato nel momento decisivo il Valorugby Emilia di coach Manghi: a Piacenza va in scena un rugby spigoloso, che i padroni di casa impostano benissimo nel primo tempo subendo però nel secondo il ritorno fisico dei Diavoli reggiani, bravi a restare aggrappati al punteggio fino all’ultimo giro di lancette, quando la meta di Dall’Acqua regala la vittoria ed il punto di bouns che valgono il consolidamento al terzo posto.

A Mogliano gara decisa nella prima frazione per un HBS Colorno senza alternative ai cinque punti per puntare al sorpasso sulle Fiamme Oro al quarto posto: le quattro marcature pesanti messe a segno nei primi 40’ consentono un secondo tempo più rilassato al XV di Casellato, che lancia ora lo sprint finale degli ultimi 160 minuti partendo da un punto di vantaggio sui poliziotti cremisi. Il massimo campionato torna dopo la pausa pasquale, squadre in campo il 15 e 16 aprile per il turno XVII.