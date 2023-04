Rugby: Sei Nazioni, 26 azzurre convocate per il raduno in vista del match con l'Irlanda

Parma, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Capo Allenatore Giovanni Raineri ha diramato la lista delle ventisei atlete convocate per il raduno preparatorio a Italia-Irlanda, terzo incontro del Tiktok Women’s Six Nations 2023 in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma sabato 15 aprile – ki...

Parma, 7 apr. – (Adnkronos) – Il Capo Allenatore Giovanni Raineri ha diramato la lista delle ventisei atlete convocate per il raduno preparatorio a Italia-Irlanda, terzo incontro del Tiktok Women’s Six Nations 2023 in programma allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma sabato 15 aprile – kick off alle ore 17.45, diretta Sky Sport Arena e Now; biglietti in vendita presso la segreteria dello Stadio e su www.ciaotickets.com. Al gruppo, che si radunerà presso la Cittadella del Rugby della città ducale a partire da martedì 11 aprile, si aggiungono sei atlete invitate – Gaia Buso, Giorgia Cuoghi, Alessia Pilan, Sofia Rolfi – Rugby Colorno; Giulia Cavina – Cus Milano Rugby; Silvia Turani – Exeter Chiefs. Assente il Capitano Elisa Giordano, che ha riportato un trauma distrattivo alla gamba destra la cui entità verrà valutata nelle prossime settimane; cinque le esordienti – Laura Gurioli, Arredissima Villorba Rugby; Alice Cassaghi, CUS Milano; Alessia Gronda, CUS Torino, Mathilde Cheval, Valsugana Rugby Padova e Alissa Ranuccini, Rugby Colorno. Le Azzurre, reduci da due sconfitte con Francia (12-22) e Inghilterra (68-5) nei primi due turni del Torneo, cercano sul campo di casa la prima vittoria. Anche l’Irlanda ha affrontato un inizio di competizione in salita, non ottenendo punti in classifica dagli incontri con Francia (3-53) e Galles (31-5).

Le 26 atlete convocate: Barattin, Sara – Villorba Rugby, 113 caps; Capomaggi, Beatrice – Villorba Rugby, 5 caps; Cassaghi, Alice – CUS Milano Rugby, esordiente; Cheval, Mathilde – Valsugana Rugby Padova, esordiente; D'Inca', Alyssa – Villorba Rugby, 13 caps; Duca, Giordana – Valsugana Rugby Padova, 36 caps; Fedrighi, Valeria – Stade Toulousain, 42 caps; Franco, Giada – Rugby Colorno, 29 caps; Gai, Lucia – Valsugana Rugby Padova, 88 caps; Granzotto, Francesca – Unione Rugby Capitolina, 2 caps; Gronda, Alessia – Cus Torino, esordiente; Gurioli, Laura – Villorba Rugby , esordiente; Locatelli, Isabella – Rugby Colorno, 39 caps; Madia, Veronica – Rugby Colorno, 38 caps; Maris, Gaia – Valsugana Rugby Padova, 17 caps; Muzzo, Aura – Villorba Rugby, 33 caps; Ranuccini, Alissa – Rugby Colorno, esordiente; Rigoni, Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 63 caps; Sgorbini, Francesca – Asm Romagnat, 19 caps; Seye, Sara – Rugby Calvisano, 14 caps; Sillari, Michela – Vaksugana Rugby, 76 caps; Stecca, Emanuela – Villorba Rugby, 4 caps; Stefan, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 75 caps; Stevanin, Emma – Valsugana Rugby Padova, 3 caps; Tounesi Sara – Sale Sharks, 28 caps; Vecchini, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 15 caps.