Rugby: Sei Nazioni, 3 cambi nel XV titolare dell'Italia per la sfida all'Inghilterra

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 13 febbraio alle 16 affronterà l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 a partire dalle 15.15.

Tre i cambi nella formazione titolare che affronterà l’Inghilterra nel confronto numero ventinove tra le due squadre. Triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e Mori che ritrova la maglia Azzurra dal primo minuto dopo il Test Match giocato contro gli All Blacks a Novembre proprio allo Stadio Olimpico. Confermata la coppia di centri Brex-Zanon e la mediana Garbisi-Varney.

In terza linea insieme a capitan Lamaro e Halafihi – che ha debuttato domenica scorsa contro la Francia allo Stade de France di Parigi – torna nel XV titolare Braam Steyn dopo il match vinto contro l’Uruguay a Parma a Novembre.

In seconda linea confermato il duo Ruzza-Cannone, mentre in prima linea insieme a Fischetti e Lucchesi scenderà in campo Pietro Ceccarelli che conquisterà il suo diciottesimo caps azzurro, il primo da titolare. In panchina, pronti a scendere in campo, troveranno posto Faiva, Traorè, Pasquali, Sisi, Negri, Pettinelli Fusco e Marin.

"La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul nostro lavoro svolto fino ad ora. In settimana il focus è stato posto su determinate azioni: con l'atteggiamento giusto e maggiore precisione abbiamo la possibilità di proseguire nel nostro percorso di crescita", ha dichiarato Kieran Crowley Dirigerà il match l’arbitro australiano Damian Murphy.