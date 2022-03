Rugby: Sei Nazioni femminile, domani esordio per le azzurre contro la Francia a Grenoble

Grenoble, 26 mar. – (Adnkronos) – La Nazionale Italiana femminile di rugby è in viaggio verso Grenoble, città che domani farà da cornice all’esordio delle Azzurre nel Tiktok Women’s Six Nations 2022. Domenica 27 marzo alle ore 16 è in programma allo Stade des Alpes la gara con la Francia, trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in straming su NOW, con collegamento a partire dalle 15.50.

“Siamo consapevoli dei mezzi della Francia, così come dei nostri: abbiamo lavorato con costanza sulla difesa e sull’attacco, con la finalità di destabilizzare le avversarie colpendole nei punti forti e bloccare lo sviluppo del loro gioco -dice l'azzurra Manuela Furlan-. 'Conosciamo il gioco delle nostre avversarie, veloce e vario: la chiave di volta della partita? Riuscire a ribaltare la pressione che proveranno a mettere su di noi. Le loro giocatrici sono eccellenti nel gioco al piede: l’uno contro uno sarà fondamentale portarle a terra il più possibile e impedire loro di guadagnare terreno.

La Francia, insieme all’Inghilterra, è una delle favorite del Torneo, ci attendiamo una partita molto accesa".

A proposito dell’inserimento nel gruppo delle atlete più giovani, Furlan conclude: "Credo che sentano la sana pressione di voler dimostrare quanto valgono. Noi ‘veterane’ facciamo il possibile per farle sentire a proprio agio, e ritengo sia la condizione migliore per permettere loro di esprimersi senza timore".