Rugby: Sei Nazioni femminili, tre giorni a Italia-Inghilterra, il punto di Sciamanna

Parma, 31 mar. – (Adnkronos) – Solo tre giorni al kick off del secondo incontro delle Azzurre nel Tiktok Women’s Six Nations 2022, in programma domenica 3 aprile alle ore 16 allo Stadio S. Lanfranchi di Parma con l'Inghilterra – Qui le informazioni relative al ticketing, diretta Sky Sport Arena e streaming NOW.

Mattinata dedicata al recupero e alle riunioni per reparti; nel pomeriggio, invece, si è svolta una sessione di allenamento collettivo. Plinio Sciamanna, Allenatore degli avanti da dicembre del 2021, interviene a proposito della preparazione alla sfida con l’Inghilterra, Campione in carica del Torneo e attualmente al primo posto nel ranking mondiale, e del percorso intrapreso con la Nazionale femminile:

"L’obiettivo che ci siamo prefissati? Lavorare sulla qualità, fare cose semplici ma efficaci, sia in rimessa laterale – focalizzandoci sui dettagli del gesto tecnico e sul timing – che in mischia chiusa, comprendendone i fondamentali, per poi passare alla sofisticazione.

Alcune atlete, pietre angolari per la crescita del gruppo, erano assenti in occasione del primo match. È importante dare spazio anche ad altre giocatrici, in particolare in chiave di sviluppo futuro (da segnalare, l’esordio di Emanuela Stecca, pilone, e Alessandra Frangipani, terza linea, in occasione di Francia v Italia, primo incontro del Torneo) – e aggiunge: "Le ragazze stanno dimostrando grande capacità di adattamento al gioco sulla base di quanto preparato e di saper lavorare con accuratezza.

Il nostro ruolo è fornire le informazioni più adeguate affinché possano sfruttare al meglio le proprie qualità".

In riferimento al match della scorsa settimana, sottolinea come "il bilancio della rimessa laterale è molto positivo, si è lavorato con efficacia negli spazi a nostra disposizione. In difesa abbiamo messo molta pressione, rubando quattro touches, la percentuale di contesa è positiva. Stiamo lavorando per sistemare alcuni dettagli – ad esempio, il posizionamento e l’altezza delle seconde linee, e il lavoro dopo l’ingaggio.

Il pacchetto di mischia dell’Inghilterra ha sicuramente un peso diverso dal nostro, e ciò può incidere su fasi statiche, impatti e punti d’incontro: adotteremo la strategia adeguata per limitare il divario ed evitare di sfaldarci". A partire dal pomeriggio, Beatrice Veronese si è unita al gruppo che preparerà la sfida all'Inghilterra – in uscita, Giada Franco.