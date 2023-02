Rugby: Sei Nazioni, gli azzurri lottano fino alla fine ma devono arrendersi 34-20 all'Irlanda

Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - L'Italia lotta ma deve arrendersi all'Irlanda incassando per 34-20 la terza sconfitta in tre partite del Sei Nazioni 2023. Uno spirito incrollabile tiene gli azzurri attaccati al match fino ai minuti finali di fronte ai verdi che si confermano i numeri uno al ...

– (Adnkronos) – L'Italia lotta ma deve arrendersi all'Irlanda incassando per 34-20 la terza sconfitta in tre partite del Sei Nazioni 2023. Uno spirito incrollabile tiene gli azzurri attaccati al match fino ai minuti finali di fronte ai verdi che si confermano i numeri uno al mondo e mantengono la vetta del torneo a punteggio pieno. Le due nazionali danno vita ad una partita di alto livello dal primo all’ultimo minuto, giocata a viso aperto di fronte ai cinquantamila di un Olimpico mai così caldo.

I ragazzi del ct Crowley combattono alla pari, perdono terreno per poi recuperarlo, senza mai cedere sul piano della lotta anche quando le energie sembrano andare in riserva. Due le mete italiane, contro le cinque degli ospiti, capaci di approfittare di alcune crepe difensive che però non compromettono la tenuta mentale del XV di Capitan Lamaro, innescando una reazione che obbliga la capolista del World Ranking a sudarsi la vittoria fino alla fine.