Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – L'Inghilterra è in vantaggio per 21-0 sull'Italia al termine del primo tempo del match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby e in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Tre le mete degli ospiti con Smith al 9' e George al 19' e al 39'.