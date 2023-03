Rugby: Sei Nazioni, la meta dell'azzurro Bruno all'Irlanda la migliore del 3° turno

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – E’ dell’ala azzurra Pierre Bruno la miglior meta del terzo turno del Sei Nazioni 2023. Il trequarti genovese delle Zebre Parma, 10 caps con l’Italia, ha messo a segno contro l’Irlanda lo scorso 25 febbraio all’Olimpico la sua quinta marcatura internazionale, intercettando un passaggio dei trequarti in maglia verde sul finire del primo tempo e volando da quasi la linea dei ventidue italiana sin oltre la linea di meta avversaria, consentendo agli Azzurri di andare al riposo pienamente in partita. La meta di Bruno è stata eletta vincitrice da un voto pubblico davanti alla meta realizzata nella stessa partita dall'irlandese Bundee Aki, seguita dalla meta di Anthony Watson per l’Inghilterra a Cardiff contro il Galles.