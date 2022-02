Rugby: Sei Nazioni, l'Olimpico torna inglese, un'Italia volitiva si arrende al XV della Rosa (3)

(Adnkronos) – Gli Azzurri insistono nella metà campo avversaria, esplorando il doppio fronte alla ricerca del varco giusto, ma non trovano campo, mentre Sebastian Negri rimane colpito duro ed è costretto ad uscire in barella. L’Inghilterra è solida e controbatte ai tentativi di un’Italia decisa a provarci da tutte le zone di campo: Varney usa il piede alto con insistenza tenendo lontani i bianchi dal territorio di casa, gli attacchi attorno alle collisioni trovano soddisfazione, ma non i metri decisivi per arrivare alla terra promessa.

Esce Varney, mentre dall’altra parte Marler fa il suo ingresso ricevendo una vera ovazione e Chessum fa l’esordio assoluto sostituendo un monumentale Capitan Curry. L’Italia resta in attacco e trova una serie di falli a favore: il pack Azzurro ci crede, quello inglese non lascia spazio. Ultimo minuto, saltano gli schemi e gli inglesi attaccano a tutto campo, mandando Slade a schiacciare sulla linea con Pasquali ultimo difensore italiano aggrappato.

L’arbitro chiama il TMO, la meta non viene concessa, ed il match si chiude con la vittoria ospite per 33 a 0 mischiando agli applausi dei 30 mila presenti l'amaro degli italiani e la soddisfazione dei sudditi di Sua Maestà.