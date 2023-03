Rugby: Sei Nazioni, ufficializzato il calendario del 2024

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Ufficializzato il calendario dell’edizione 2024 del Sei Nazioni. Il board del torneo di rugby più antico del mondo ha pubblicato il programma dell’edizione del prossimo anno che sarà aperta dal match Francia-Irlanda alle 21 di venerdì 2 febbraio, mentre l’esordio dell’Italia è previsto l’indomani – sabato 3 febbraio – alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra. L’Italrugby chiuderà il secondo turno domenica 11 febbraio affrontando alle 15 locali – 16 italiane – l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino. Terza giornata in programma – sempre di domenica – il 25 febbraio con gli Azzurri che sfideranno la Francia allo Stade de France di Parigi alle 16. Nel quarto turno l’Italia tornerà di scena allo Stadio Olimpico per il secondo ed ultimo turno casalingo in calendario sabato 9 marzo alle 15.15 contro la Scozia. Gli Azzurri apriranno il “super Saturday” sabato 16 marzo alle 14.15 locali – 15.15 italiane – al Principality Stadium di Cardiff affrontando il Galles.