Rugby: Sei Nazioni, ufficializzato il XV del Galles che sfiderà l'Italia

Cardiff, 15 mar. – (Adnkronos) – Wayne Pivac, il commissario tecnico del Galles, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.15 locali (le 15.15 italiane) affronterà l’Italia al Principality Stadium di Cardiff nel match valido per la quinta ed ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2022.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e TV8.

“Sappiamo che hanno ottimi giocatori e come visto contro la Scozia hanno messo in difficoltà gli avversari nel secondo tempo e lunghi periodi del primo. Dovremo seguire il nostro piano di gioco: non vediamo l'ora di giocare di nuovo in casa questo fine settimana”, ha dichiarato Pivac. Questa la squadra che scenderà in campo per il Galles:

Johnny McNicholl, Louis Rees-Zammit, Owen Watkin, Uilisi Halaholo, Josh Adams, Dan Biggar, Gareth Davies, Gareth Thomas, Dewi Lake, Dillon Lewis, Adam Beard, Alun Wyn Jones, Seb Davies, Josh Navidi, Taulupe Faletau.