Rugby: Sei Nazioni Under 20, domani sfida all'Inghilterra, capitano azzurro suona la carica

Treviso, 10 feb. – (Adnkronos) – A poche ore dal kick-off del secondo turno del Sei Nazioni Under 20 contro l’Inghilterra Campione in carica, è un’Italia concentrata e consapevole della portata dell’impegno quella che si appresta alla sfida tra il raduno al Best Western Titian Inn di Silea e gli impianti della Ghirada, ospiti della Benetton Treviso.

Lo conferma il Capitano, Giacomo Ferrari, solo apparentemente rilassato nell’intervista rilasciata a poche ore dal Captain’s Run sul prato di Monigo. “Certamente anche la settimana scorsa sapevamo che il match con la Francia sarebbe stato molto impegnativo, ma quello che non è andato per niente bene è il numero di errori commessi, puntualmente tradotti da loro in quei punti che hanno creato il gap finale, che non sentiamo aver espresso i valori reali della partita.

Sono stati errori di gestione nei momenti-chiave, ma anche l’approccio non è stato corretto nella fase inziale, quando abbiamo subito troppo il loro ritmo gara”.

Prosegue il Numero 8 romano: “Con l’Inghilterra dobbiamo assolutamente trovare continuità nell’arco degli 80 minuti: gli inglesi sono fisici davanti, ma anche molto dinamici in generale, in grado di costruire situazioni pericolose sul gioco rotto. In settimana abbiamo lavorato ad un piano di gioco ben preciso, dobbiamo rispettarlo e stare concentrati, fidandoci di noi stessi per restare agganciati al punteggio fino alla fine.