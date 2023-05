Rugby: selezione Seven maschile a Roma dal 23 al 26 maggio

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Matteo Mazzantini, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile di rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno della in calendario dal 23 al 26 maggio a Roma presto il centro di preparazione olimpica del Coni Giulio Onesti. Gli azzurri si ritroveranno a Roma nel primo pomeriggio di martedì.

“Nel prossimo raduno avremo modo di lavorare anche con atleti di esperienza internazionale ampliando il bagaglio tecnico a nostra disposizione verso i prossimi impegni stagionali -spiega Matteo Mazzantini-. Sarà un momento importante per assimilare al meglio, dentro e fuori dal campo, le metodologie di lavoro e i principi del Seven: è uno sport che richiede grandissima concentrazione e la capacità di ripetere la prestazione più volte in un arco di tempo molto ravvicinato".

Nell'elenco dei convocati figurano i nomi dei mediani di mischia azzurri Alessandro Fusco ed Alessandro Garbisi, rispettivamente 13 e 4 caps con l'Italrugby, e quello dell'etremo Simone Gesi, una presenza con la maglia dell'Italia.