Rugby: staff nazionale italiana al lavoro con l'Esercito in attività di team building

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – Si è conclusa nella tarda mattinata odierna una sessione di team building che ha coinvolto lo staff della Nazionale Italiana Rugby Maschile presso il sito operativo di Sant’Agostino, dell’Esercito Italiano, a Tarquinia. Tre giorni che hanno visto il gruppo di lavoro guidato da Kieran Crowley mettersi alla prova in diverse situazioni e attività volte ad avere una visuale diversa, ampia e approfondita delle dinamiche del lavoro in team in una delle strutture specializzate dell’Esercito Italiano che da anni opera in questo settore anche con diverse realtà aziendali.

“Abbiamo trascorso 3 giorni con lo staff della Nazionale Italiana Rugby Maschile in una delle strutture di nicchia dell'Esercito Italiano. Abbiamo svolto una serie di attività di team Building che hanno evidenziato elementi interessanti in un gruppo di lavoro che continua a consolidare meccanismi già rodati. In un anno pieno di attività come quello della Rugby World Cup è di fondamentale importanza avere chiari gli obiettivi da raggiungere e avere la miglior collaborazione dentro e fuori dal campo” ha dichiarato Giovanbattista Venditti, Team Manager della Nazionale Italiana Rugby Maschile.

L’attività di Team Building conclusasi si inserisce nell’ambito della collaborazione triennale con l’Esercito – siglata nel gennaio 2023 – e di un novero di attività iniziate con il Guinness Sei Nazioni e che vedranno gli atleti Azzurri selezionati dallo staff tecnico per la preparazione alla Rugby World Cup avere l’opportunità di essere impegnati in prima persona in momenti di preparazione in ambiente montano, sotto la supervisione di istruttori delle Truppe Alpine dell’Esercito.