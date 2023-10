Rugby: WXV, annunciata la formazione delle azzurre che sfiderà gli Usa

Città del Capo, 26 ott. -(Adnkronos) - Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di Rugby dell'Italia, Giovanni Raineri, ha scelto le 23 giocatrici che prenderanno parte alla sfida che conclude la prima edizione del WXV 2, che si sta tenendo in Sudafrica e che vedrà impegna...

Città del Capo, 26 ott. -(Adnkronos) – Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di Rugby dell'Italia, Giovanni Raineri, ha scelto le 23 giocatrici che prenderanno parte alla sfida che conclude la prima edizione del WXV 2, che si sta tenendo in Sudafrica e che vedrà impegnate le Azzurre contro gli Stati Uniti (Kickoff sabato 28 ottobre alle 17 all'Athlone Sports Stadium di Cape Town, diretta su Sky Sport e streaming su Now). Da segnalare, nel XV titolare, il cinquantesimo cap in maglia Azzurra di Valeria Fedrighi (Stade Toulousain), ma anche il novantacinquesimo di Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova), il settantesimo di Beatrice Rigoni (Sale Sharks), il sessantacinquesimo della capitana Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova) il trentesimo di Silvia Turani (Harlequins) e il venticinquesimo di Gaia Maris (ASM Romagnat Rugby).

L'Italia arriva alla sfida finale della prima edizione del WXV divisione 2 da prima in classifica, a pari punti con la Scozia ma con la migliore differenza punti: la sfida conclusiva con gli Stati Uniti, quarto confronto diretto tra le due Nazionali, coincide con la possibilità per l’Italia di conquistare in caso di vittoria il primo torneo internazionale al femminile della propria storia.

Questa la formazione azzurra: 15 -Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 10 caps); 14 – Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 27 caps); 13 – Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 81 caps); 12 – Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova, 10 caps); 11 – Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 20 caps); 10 – Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 69 caps); 9- Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 81 caps); 8 – Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 64 caps); 7 – Giulia Cavina (CUS Milano Rugby, 3 caps); 6 – Sara Tounesi (Sale Sharks, 34 caps); 5- Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 42 caps); 4 – Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, 49 caps); 3 – Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 94 caps); 2 – Silvia Turani (Harlequins, 29 caps); 1 – Gaia Maris (ASM Romagnat Rugby, 24 caps).