Rughe sulla fronte: la miglior crema naturale

Le rughe sulla fronte si possono attenuare con rimedi naturali che aiutano a dare alla pelle i nutrienti di cui ha bisogno e che sono fondamentali.

Con il passare del tempo, si formano sul viso alcuni segni di invecchiamento, come le borse, le occhiaie, ma anche le rughe, un inestetismo che le donne non tollerano. Per attenuarle e prevenire, si può optare per una serie di rimedi quali una ottima crema naturale che aiuta a idratare il viso.

Rughe sulla fronte

Si tratta di un inestetismo che è molto comune sia negli uomini, ma anche nel sesso femminile e sono proprio le donne a soffrirne in maniera particolare. Le rughe sulla fronte tendono a formarsi per il lavoro dei muscoli del viso, soprattutto nella zona degli occhi e sopra le sopracciglia. Tendono a formarsi per una serie di motivi diversi.

L’uso dei vari muscoli del viso insieme alla perdita di elasticità della pelle man mano che il tempo passa, sono le possibili cause per cui si formano le rughe sulla fronte. La fronte è una delle zone maggiormente soggette alla formazione di rughe, un inestetismo cutaneo che si classifica in due categorie. Infatti, ci sono rughe d’espressione, note anche come quelle del pensatore e sono tipiche di chi ha spesso la fronte corrugata.

L’altro tipo di rughe sono dovute all’invecchiamento precoce e la causa principale riguarda la perdita di collagene e l’acido ialuronico, due elementi fondamentali che aiutano a dare compattezza ed elasticità alla pelle. Si formano per la contrazione dei muscoli che, a loro volta si suddividono in frontali e glabellari.

Per contrastare e attenuare le rughe sulla fronte è necessario una maggiore attenzione alla cura della pelle e all’idratazione scegliendo prodotti specifici come Fast Lifting che ricompattano la pelle in modo naturale ed efficace.



Rughe sulla fronte: consigli

Una delle prime cose che bisogna fare per cercare di prevenire e attenuare le rughe è mantenere la pelle idratata, quindi una ottima crema viso a base di componenti naturali può aiutare a idratare la pelle fornendole quella elasticità e compattezza che, con il tempo, tende a perdersi. Dopo i 30 anni, la pelle comincia a diventare secca, quindi sarebbe utile usare una buona crema per il giorno e un’altra per la notte.

L’uso di queste due creme, sia da giorno che da notte, aiuta a rassodare la cute, restringere i pori, oltre a fornire una maggiore idratazione alla pelle. Oltre alla crema, si raccomanda di usare anche il siero anti-rughe che mantiene la pelle idratata donandole tono e la giusta compattezza. Il siero va applicato tutti i giorni e si consiglia di optare per un prodotto a base di acido ialuronico per rassodare la pelle.

Oltre a questi prodotti, è molto utile dedicare qualche minuto del proprio tempo alla ginnastica facciale che tonifica i muscoli del viso. Un esercizio consiste nel posizionare le dita sulla parte alta della fronte facendo una leggera pressione per almeno 10 secondi e poi abbassare le sopracciglia. In questo modo si rilassano i muscoli e la pelle del viso.

Si consiglia di prestare attenzione all’alimentazione consumando tantissima frutta e verdura che sono considerate degli alleati della pelle. Il succo di melograno, così come i frutti rossi, mantengono la pelle giovane e sono degli ottimi antiossidanti naturali, dal momento che prevengono l’invecchiamento cellulare. Bere almeno un litro di acqua naturale al giorno fa bene sia al fisico che alla pelle che si mantiene idratata.

