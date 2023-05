Run for Liver, Campus Bio-Medico: muoversi per il bene del fegato

Roma, 13 mag. (askanews) – Gli effetti benefici del movimento nella sindrome metabolica, con lo sport e la prevenzione che rappresentano due fattori indispensabili per arginare le malattie del fegato e assistere nel miglior modo possibile i pazienti epatopatici. Docenti universitari e specialisti del Campus Bio-Medico di Roma ne hanno discusso nel corso della quinta edizione del progetto Run for Liver, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Medicina clinica ed Epatologia della Fondazione Policlinico Campus Bio-Medico, con l’obiettivo di comunicare l’importanza di un corretto stile di vita basato su una sana alimentazione e un’attività fisica costante nella prevenzione primaria e secondaria dei danni legati al sovrappeso.

“La quinta edizione della Run for Liver – ha detto Domenico Mastrolitto, direttore generale di Campus Bio-Medico SpA – è un’iniziativa felice di amicizia con tante persone, tanti cittadini, giovani, anziani e anche un contesto di grande professionalità , di divulgazione scientifica, un convegno medico, coerente con i valori, con il mondo e il sistema del Campus Biomedico quest’anno al Universario. Un’istituzione giovane che fa servizi di cura, di assistenza, di didattica, di ricerca scientifica, ma è anche una storia di rigenerazione urbana di un pezzo di città, nella zona sud della nostra capitale”.

Nel corso dell’evento si è messo in evidenza come la corsa comporti per il fisico molteplici benefici, tonifichi il corpo e la mente e aiuti l’organismo a rimanere in equilibrio. Il fegato, insieme a cuore, reni e cervello, costituisce uno degli organi vitali e nobili del nostro corpo e per garantirne un corretto funzionamento e opportuno limitare il più possibile gli eccessi. “Run for Liver – ha aggiunto Giovanni Galati, Internista epatologo, ideatore della “Run for Liver” e maratoneta – è un evento già al quinto anno consecutivo, abbiamo resistito anche a momenti difficili e siamo riusciti a tener fede al nostro impegno annuale. E’ una corsa di consapevolezza, non è una corsa competitiva, non è una corsa che ci porta ad affannarci, anzi promuoviamo uno stile di vita corretto, uno stile di vita che sia anche in parte più lento rispetto a quelli che sono i nostri ritmi frenetici della vita moderna. Associata alla corsa e associata anche al movimento c’è una dieta e una tensione dietetica come quella che noi promoviamo, ossia la dieta mediterranea”.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Municipio IX Roma Eur, dell’EpaC, Onlus di riferimento per i malati di epatite e delle malattie del fegato e della FIRE, Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia Onlus. “Le persone ormai hanno acuito fortemente la sensibilità, dopo la pandemia, per gli eventi all’aperto – ha detto Titti Di Salvo, presidente del Municipio Roma IX Eur – soprattutto alla consapevolezza che per star bene bisogna muoversi. E quindi noi siamo qui a portare il saluto del municipio, a ringraziare il campus che impreziosisce questo territorio con queste manifestazioni, ma anche con una presenza costante”.

A corredo dell’appuntamento è stato, inoltre, possibile passeggiare, esplorare e correre nella Riserva Naturale di Decima Malafede, nei pressi del Campus Bio-Medico di Roma, guidati da coach esperti e volontari.