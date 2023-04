Runner ucciso in Trentino, catturata l'orsa JJ4

A tradirla le tracce fresche sulla neve sopra i boschi di Caldes che già ieri erano state individuate: per la controversa e terribile vicenda di Andrea Papi, il 26enne runner ucciso in Trentino arriva la notizia per cui è stata catturata l’orsa JJ4, l’animale che lo ha ucciso mentre correva nei boschi.

Runner ucciso, catturata l’orsa JJ4

Da quanto si apprende in questi minuti il plantigrado di 17 anni sarebbe stato individuato dalle squadre di ricerca che seguivano le impronte da giorni e che ieri ne avevano mappato una sequenza recente. La notizia sta facendo il giro di media e social: è stata dunque catturata Jj4, l’orsa che ha ucciso il runner 26enne Andrea Papi.

La conferenza stampa di Fugatti

E in queste ore il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli hanno annunciato un incontro pubblico. In sede di apposita conferenza stampa i due faranno il punto sul tema. Ci sono ulteriori notizie e da quanto si apprende i due dovrebbero fornire informazioni sia sulle modalità di cattura che sulla sua sorte. Sorte che è legata ad un pronunciamento del Tar che ne ha inibito l’abbattimento. Tar a cui i sindaci del comprensorio vorrebbero ricorrere per invalidare quella sospensiva ottenuta dalla Lav.