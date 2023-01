Rupert Murdoch, a 92 anni è felice con Ann-Lesley Smith di 25 anni più giovane

Nonostante le 92 candeline sul groppone, Rupert Murdoch continua ad essere uno sciupafemmine.

Il magnate americano ha una nuova fidanzata: la cantante country Ann-Lesley Smith, di 25 anni più giovane di lui.

Rupert Murdoch e Ann-Lesley Smith sono una coppia

L’amore non ha età, specialmente quando ti chiami Rupert Murdoch e sei a capo di un impero impossibile da quantificare. Il magnate americano, dopo aver messo fine al quarto matrimonio, ha ritrovato il sorriso accanto ad Ann-Lesley Smith di 25 anni più giovane.

Stando a quanto sostengono i beninformati, il 92enne è molto preso dalla cantante country.

Rupert e Ann-Lesley: l’ex moglie è infuriata

Recentemente, Rupert e Ann-Lesley sono stati pizzicati in vacanza alle Barbados. Fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che “si sono conosciuti a novembre e sono molto felici“. Il loro rapporto, anche se fresco, è già arrivato alle presentazioni in famiglia, avvenute durante la cena di Natale a Mayfair.

Secondo The Independent, che ha contattato il portavoce ufficiale di Murdoch, l’ex moglie Jerry Hall è infuriata come non mai.

Rupert Mardoch verso il quinto matrimonio?

Ruper Mardoch ha quattro matrimoni alle spalle e sei figli. Difficilmente con Ann-Lesley riuscirà ad avere altri pargoli, ma le nozze potrebbero tranquillamente essere celebrate.