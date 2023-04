Il magate Rupert Murdoch, 92 anni, ha informato la (ex) moglie Jerry Hall della sua decisione di chiedere il divorzio con una mail, lasciando “devastata e umiliata” la donna.

Rupert Murdoch ha comunicato il divorzio a Jerry Hall tramite mail: “Ti contatterà il mio avvocato”

Spuntano i retroscena della fine del matrimonio tra Rupert Murdoch e Jerry Hall. “Jerry, ho deciso di mettere fine al nostro matrimonio… ti contatterà il mio avvocato di New York”, ha scritto in una e-mail il magnate 92enne. Così ha comunicato alla sua quarta moglie che aveva intenzione di divorziare. Hall, ex di Mick Jagger, non sospettava nulla e, a quanto si apprende, è rimasta “devastata e umiliata” dalla decisione del marito.

La situazione è diventata ancora più atroce con il divorzio. Alla donna è toccata la villa dell’Oxfordshire ma ha avuto soltanto 30 giorni per lasciare l’abitazione di Bel Air, in Californi, e le è stato chiesto la ricevuta per portare via oggetti contesi, il tutto sotto lo sguardo attendo delle guardie di sicurezza.

Gli assurdi dettagli della separazione sono stati raccontati a Vanity Fair da alcuni amici della modella e attrice texana, suscitando la curiosità degli inglesi. Nel Regno Unito, infatti, Murdoch è proprietario di diversi organi di informazione.

Il Rolling Stone Mick Jagger in soccorso della modella e attrice texana

Per quanto incredibile e non convenzionale, Murdoch non è stato il primo a decidere di comunicare la decisione di divorziare alla sua metà tramite mail. Il cantante Phil Collins e l’attore Daniel Day-Lewis, infatti, hanno lasciato le compagne inviando loro un fax.

“Abbiamo certamente condiviso momenti belli”, ha inoltre scritto Murdoch all’ormai ex moglie. “Ma ho tante cose da fare”, ha aggiunto.

Il divorzio è stato finalizzato ad agosto 2022, dopo appena due mesi dalla decisione presa. La volontà di dedicarsi a “tante cose da fare” è stata dimostrata dal magnate nel momento in cui, pochi mesi dopo la separazione, ha annunciato il suo quinto fidanzamento con la presentatrice radiofonica Ann Lesley Smith.

A lasciare perplessa Hall, poi, è stato anche scoprire che la dimora inglese che le è stata riservata fosse ancora dotata di telecamere a circuito chiuso collegate agli uffici della Fox, una delle società mediatiche collegate a Murdoch. A correre in aiuto della donna è stato il suo ex Mick Jagger che le ha inviato i suoi addetti alla sicurezza per disattivare le telecamere.