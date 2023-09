Rupert Murdoch va in pensione, lascia guida cda News Corp e Fox

Rupert Murdoch va in pensione, lascia guida cda News Corp e Fox

Roma, 21 set. (askanews) – “Lo squalo” va in pensione. Il magnate dei media australiano Rupert Murdoch ha annunciato che dopo settant’anni si ritira dalla guida di News Corp e lascia la presidenza dei cda di News Corp e Fox. Il miliardario assumerà il titolo di presidente emerito e il figlio Lachlan resterà il presidente di entrambe le società.

News Corp spiega in una nota che al termine di una carriera cominciata nel 1954, Rupert Murdoch, 92 anni compiuti a marzo, lascerà la presidenza della società editoriale, che tra le sue testate annovera tra gli altri il Wall Street Journal, il New York Post, Dow Jones e Barron’s negli Usa, il Times, il Sunday Times e il tabloid The Sun nel Regno Unito, e della corporation televisiva Usa Fox alle prossime assemblee di metà novembre. Lachlan Murdoch diventerà presidente unico di News Corp e continuerà a ricoprire la carica di presidente esecutivo e amministratore delegato di Fox Corporation.

Murdoch ha iniziato i suoi settant’anni di carriera nei media all’età di 22 anni quando ha ereditato la metà del capitale di

due giornali di Adelaide per diventare nel tempo il magnate dei media più potente del mondo.

Spesso è stato al centro della cronaca finanziaria e politica ma anche di quella rosa, molto attratto da donne belle e più giovani, si è sposato più volte, lo scorso anno ha divorziato dall’ex modella Jerry Hall.