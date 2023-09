Rush finale per nuovo presidente Iss, è sfida Bellantone-Palamara

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Conto alla rovescia per la nomina del nuovo presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss). La scelta dovrà essere fatta entro l'11 settembre, data in cui Silvio Brusaferro, presidente uscente, non potrà più governare l'...

Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) – Conto alla rovescia per la nomina del nuovo presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss). La scelta dovrà essere fatta entro l'11 settembre, data in cui Silvio Brusaferro, presidente uscente, non potrà più governare l'ente 'in prorogatio', come sta facendo dopo la scadenza del mandato a fine luglio. Sul tavolo del ministro della Salute Orazio Schillaci dovrebbe essere arrivata la 'short list' dei candidati che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse elaborata dalla commissione incaricata di valutare le 12 candidature emerse nelle scorse settimane. In questo rush finale, per il posto di Brusaferro sono in ballottaggio Rocco Bellantone, ex preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica di Roma, e Anna Teresa Palamara, che dirige il Dipartimento Malattie infettive dell'Iss. Con il primo – a quanto apprende l'Adnkronos Salute – leggermente favorito.

La commissione, che è stata nominata il 26 luglio scorso, è guidata da Gianfranco Nicoletti, rettore dell'Università Vanvitelli di Napoli, ed è composta da Stefano Magrini, docente di Radioterapia all'Università di Brescia, e dalla dirigente ministeriale Daniela Rodorigo, direttore generale della vigilanza sugli enti e sulla sicurezza delle cure del ministero della Salute.