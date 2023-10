Rushdie: orrore per attacco di Hamas, inquietudine per Netanyahu

Rushdie: orrore per attacco di Hamas, inquietudine per Netanyahu

Francoforte, 20 ott. (askanews) – “Sono pieno di orrore, questo è quello che posso dire”. Lo scrittore Salman Rushdie ha commentato quanto sta avvenendo in Medioriente con l’avvio delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza in seguito all’attacco di Hamas in Israele. “Penso di essere pieno di orrore per l’attacco di Hamas, sono pieno di inquietudine su ciò che Netanyahu potrebbe fare in risposta e spero solo che ci possa essere una fine delle ostilità al più presto possibile”.

L’autore ha parlato da Francoforte in una delle rare apparizioni pubblico dopo l’accoltellamento subito nell’agosto del2022 a New York in cui ha perso la vista da un occhio e ha rischiato di perdere la vita. Un attacco definito da Rushdie un promemoria della fatwa lanciata contro di lui dall’Iran nel 1988 all’uscita di “Versetti satanici” considerato blasfemo.

“Non è giusto dire che io l’abbia mai dimenticato, ho sempre sapute che era una possibilità, sono dispiaciuto che sia successo e fortunato ad essere qui”.