Russell Crowe a Ostia antica scherza su "Il Gladiatore 2"

Roma, 7 lug. (askanews) – È diventato virale in pochi minuti il video condiviso dall’attore Russell Crowe sui social a Ostia Antica. Bastano gli hastag #maximus e #Gladiator2 a far capire ai fan che si parla del sequel del film “Il Gladiatore” anche se l’attore neozelandese non vi reciterà.

Nel video Crowe fa finta di parlare al telefono con “Cicero” e si presenta come Max, il suo personaggio Massimo Decimo Meridio nella pellicola di Ridley Scott. Poi, guardandosi intorno, si chiede dove sono finiti gli uomini?!. E dice: “È comprensibile che se ne siano andati…”.

In sottofondo le cicale, lui con occhiali da sole specchiati tra le rovine di Ostia, in una giornata caldissima nella Capitale.

Secondo Variety, la “Bibbia” del cinema, il Gladiatore 2 uscirà il 22 novembre 2024.