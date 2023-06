Russell Crowe, lo spot per Roma candidata all'Expo 2030

Roma, 20 giu. (askanews) – Fra i testimonial d’eccezione per la candidatura di Roma all’expo 2030 presentata a Parigi anche un video di Russell Crowe. L’attore australiano ricorda il suo legame “cinematografico” come Massimo Decimo Meridio, il Gladiatore del celeberrimo film del 2000 di Ridley Scott, ma anche il suo rapporto personale con la città eterna.

“C’era una volta un sogno che era Roma. Lo si poteva solo sussurrare, o sarebbe svanito; così fragile era. Così diceva Marco Aurelio interpretato da Richard Harris nel film “Il Gladiatore”. Ma eccoci qui duemila anni dopo e Roma è sempre lì, la città eterna, una meraviglia per i turisti, una delle perle del mondo” ha detto Crowe. “Io sono Russell Crowe e sono un ex generale, poi schiavo, poi gladiatore; ma questo è successo tanto tempo fa. Oggi ho solo l’onore di parlarvi come Ambasciatore di Roma nel Mondo. Mi dispiace di non essere lì perché sono in tour con la mia band, e fra poco sarò sul palco nei leggendari studi di Cinecittà per un concerto il 25 giugno. Sarà magico perché Roma è sempre magica, non solo la capitale d’Italia ma una delle grandi capitali del mondo. Un posto per tutti, una città che ha sempre aperto le braccia a tutta l’umanità. Roma Expo 2030, noi siamo pronti. Al mio segnale… scatenate l’umanità”.