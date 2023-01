Home > Video > Russi ortodossi celebrano l'epifania tuffandosi nell'acqua gelata Russi ortodossi celebrano l'epifania tuffandosi nell'acqua gelata

Mosca, 19 gen. (askanews) – Non pochi russi hanno celebrato l’epifania ortodossa tuffandosi nell’acqua ghiacciata per un breve bagno tonificante a temperature impensabili: quasi tutti escono entusiasti, anche chi lo ha fatto per la prima volta, come questi abitanti di Mosca.

