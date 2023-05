Russia: ambasciatore negli Usa, 'Washington costruisca relazioni rispettose con Mosca'

Washington, 10 mag. (Adnkronos) - L'amministrazione americana capirà in futuro che con esiste alternativa al costruire relazioni reciprocamente rispettose e pragmatiche con la Russia. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov parlando durante un ricevimento ...

Washington, 10 mag. (Adnkronos) – L'amministrazione americana capirà in futuro che con esiste alternativa al costruire relazioni reciprocamente rispettose e pragmatiche con la Russia. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov parlando durante un ricevimento dedicato al Giorno della Vittoria.

"I soldati sovietici non sono sbarcati in Normandia, ma semplicemente sono andati a piedi a Berlino", ha aggiunto Antonov. "Ricordiamo la fratellanza d'armi con gli Stati Uniti durante la Grande Guerra Patriottica".

"Sono sicuro – ha concluso il diplomatico – che verrà il momento in cui Washington abbandonerà le sue politiche ostili e si renderà conto che non c'è alternativa alla costruzione di relazioni reciprocamente rispettose e pragmatiche con la Russia per il bene di tutte le nazioni e paesi e di tutta l'umanità".