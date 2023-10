Russia: arrestata giornalista russo-americana di Radio Free Europe

Mosca, 19 ott. (Adnkronos) - Una giornalista russo-americana che lavora per Radio Free Europe-Radio Liberty (RFE/RL) è stata arrestata in Russia e accusata di non essersi registrata come agente straniero, secondo il suo datore di lavoro e un gruppo di controllo dei giornalisti.Alsu Kurmasheva...

Mosca, 19 ott. (Adnkronos) – Una giornalista russo-americana che lavora per Radio Free Europe-Radio Liberty (RFE/RL) è stata arrestata in Russia e accusata di non essersi registrata come agente straniero, secondo il suo datore di lavoro e un gruppo di controllo dei giornalisti.

Alsu Kurmasheva, redattrice della testata finanziata dagli Stati Uniti, si trova in un centro di detenzione temporanea, ha detto in una nota il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) con sede a New York, citando il media statale Tatar-Inform.

Un rappresentante del sito russo di notizie sui diritti umani Ovd-Info ha detto al Cpj che la Kurmasheva "molto probabilmente" sarebbe stata trasferita a breve in custodia cautelare. È la seconda giornalista americana ad essere trattenuta dalla Russia negli ultimi mesi. Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, è detenuto da marzo con l'accusa di spionaggio.