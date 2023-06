È caos in Russia dopo il sollevamento della Wagner (il gruppo di milizie di mercenari guidato da Yevgheny Prigozhin) contro il governo di Vladimir Putin che fino a questo punto le aveva sfruttate per le sue controffensive in Ucraina. Dopo una notte di altissima tensione (si rischia la guerra civile) è tra le altre cose scoppiato un incendio non troppo distante dalla Capitale.

Maxi incendio in un deposito petrolifero a Voronez, dove starebbe avanzando la Wagner

Le immagini che arrivano dalla città di Voronezh (che si trova circa a 500 km da Mosca) sono impressionanti: proprio nella zona dove in queste ore si starebbe facendo strada la Wagner ha preso fuoco un deposito petrolifero. Il video che riprende il rogo mostra come le fiamme si stiano propagando in modo incontrollato, con un’alta e minacciosa colonna di fumo che si è sollevata su tutta la cittadina russa.

Le info delle autorità locali

Il governatore Alexander Gusev ha confermato che al lavoro sul posto ci sono almeno 100 vigili del fuoco e 30 unità locali impegnate per estinguere le fiamme nel più breve tempo possibile. Il collegamento diretto con l’avanzata della Wagner e l’incendio, ad ogni modo, ancora non è stato confermato in forma ufficiale.